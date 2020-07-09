وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار امادو غون كوليبالي

أعلنت رئاسة جمهورية كوت ديفوار اليوم الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء امادو غون كوليبالي بابيدجان والذي كان مرشحا من قبل الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في أكتوبر، وذلك عن عمر ناهز 61 عاما.

وتأتي وفاة رئيس الوزراء الايفواري اليوم بعد ستة أيام من عودته من باريس حيث أجريت له عملية جراحية على مستوى القلب.

وقال الأمين العام لرئاسة جمهورية كوت ديفوار باتريك اشي للتلفزيون العمومي الايفواري"ان كوت ديفوار في حداد ، بألم عميق أعلن لكم ان رئيس الوزراء امادو غون كوليبالي رحل عنا بداية ظهر اليوم بعد ان شارك في مجلس الوزراء".

و أضاف اشي الذي كان يقرا بيان رسمي ، باسم الحكومة و باسمه الشخصي فان رئيس البلاد الحسن واتارا قدم تعازيه الى الأسرة الكبيرة غون كوليبالي و إلى كل الايفواريين .

وقال السيد واتارا في البيان "اشيد باخي الصغير ، ابني امادو غون كوليبالي الذي كان أقرب معاوني طيلة 30 عام ، اشيد بذكرى رجل دولة و بولائه الكبير و اخلاصه و حبه للوطن".

و بالنسبة للرئيس الايفواري فان امادو غون كوليبالي جسد هذا الجيل الشاب من الاطارات الايفوارية ذات الكفاءة العالية و الولاء التام للامة .بفقدانه فان كوت ديفوار "خسرت نموذجا للشباب و مثالا للكفاءة و الجد و التفاني في العمل ".

و كان السيد غون كوليبالي قد عيين مرشحا لتجمع الهوفويتيين من اجل الديمقراطية و السلام و هو حزب الرئيس واتارا للانتخابات الرئاسية المقررة في اكتوبر المقبل .