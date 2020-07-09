رياض محرز: الهدف المبكر سهل لنا الفوز على نيوكاسل

أكد النجم الجزائري ومهاجم مانشستر سيتي, رياض محرز, أن الهدف المبكر الذي سجله فريقه على نيوكاسل, سهل لزملائه مهمة الفوز في هذا اللقاء بنتيجة (5-0), مساء الأربعاء, ضمن منافسات الجولة 34 من البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم.

وأوضح محرز في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لقد جعلنا المباراة سهلة من خلال التسجيل المبكر, كما أننا حصلنا على المزيد من السيطرة".

وافتتح البرازيلي, غابرييل خيسوس, باب التهديف في الدقيقة العاشرة من اللقاء.

وأضاف قائد "الخضر" قائلا "نلعب بشكل جيد لكن لم يحالفنا الحظ ضد ساوثهامبتون, بالإضافة إلى إهدار الكثير من الفرص, والفارق بين اللقاء السابق واليوم, أننا أمام نيوكاسل سجلنا".

وتابع "يمكن لأي لاعب في فريقنا أن يسجل, لأن الكل لديه قدرات رائعة. أريد محاولة مساعدة الفريق وإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف".

واختتم بطل افريقيا 2019 مع الجزائر "نحن بحاجة للاستمرارية, ومواصلة العمل ومساعدة الفريق على التحسن".

وخلال هذه المواجهة, تمكن محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في هذا اللقاء في الدقيقة (21), فيما وقع بقية الأهداف كل من فيرنانديز (58 ضد مرماه) و دافيد سيلفا (65) ورحيم ستيرلينغ (90+1).