كوفيد 19: وزارة الشباب والرياضة تسمح باستئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد

منحت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس الضوء الأخضر لعودة تدريبات الرياضيين المتأهلين الى الألعاب الأولمبية بطوكيو اليابانية أو المعنيين بالمنافسات المؤهلة إلى هذا الحدث الرياضي، في حين جددت رفضها "في الوقت الراهن" لعودة المنافسات بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

وحسب بيان للوزارة ، فإن "الأمر يقتصر على استئناف التدريبات في مرحلة أولى على المتأهلين أو المتنافسين على التأهل الى الألعاب الأولمبية بطوكيو (صيف) 2021، مع الاحترام الصارم للتدابير الوقائية".

أمّا فيما يخص استئناف المنافسات الرياضية ، فقد أورد بيان الوزارة انه تقرر عدم الترخيص لذلك " في الوقت الراهن".

ويأتي ذلك بناء على "توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء "كوفيد-19" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ظل الحالة الوبائية التي تعرف ارتفاعا معتبرا"، وبالنظر أيضا "لخطر تفشي الوباء خلال التجمعات والاحتكاك المرتبطة بالتدريبات والمنافسات"، يضيف المصدر.

وذكر البيان بأن المركز الوطني للطب الرياضي هو المكلف بتنفيذ البروتوكول الصحي الذي يخص استئناف تدريبات الرياضيين المعنيين بالأولمبياد، بالتنسيق مع لجنة متابعة كوفيد-19.

ومعلوم أن الوصاية أوقفت جميع النشاطات الرياضية وذلك منذ تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا بالجزائر على غرار مختلف دول العالم.