معهد فنون العرض والتلفزيون العمومي يبرمان اتفاقية شراكة

أبرمت إدارتا المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والمؤسسة العمومية للتلفزيون، هذا الخميس، اتفاقية شراكة تمتدّ إلى سنة 2024.

وفي حفل أقيم بمقرّ المعهد العالي لفنون العرض ببرج الكيفان، وتحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، وقع مديرا المعهد والتلفزيون محمد بوكراس وأحمد بن صبان تواليًا، على نص الاتفاقية الإطار المتضمنة "تطوير التدريب والتكوين العلمي والثقافي والفني".

وتهدف الاتفاقية بين المؤسستين إلى "إرساء أسس شراكة و تبادل الخبرة في مجال التدريب الثقافي والفني والتقني بين المؤسستين".

ويلتزم المعهد بضمان دورات تدريبية في مجالات "التنشيط والالقاء والتعبير الجسماني ولغة الجسد" بالإضافة إلى جوانب تقنية في مجال السمعي البصري, وبفتح مكتبته ومرافقه وفضاءاته أمام متربصي وبرامج التلفزيون لاستغلالها.

في المقابل، تستقبل إدارة التلفزيون طلبة المعهد في تربصات ميدانية في مجالات السمعي البصري, وتمنحهم فرصة المشاركة في انتقاءات سائر الأعمال التي ينتجها التلفزيون، كما تزود المعهد بأرشيفها المتعلق بالمسرح والسينما.

وثمّن بلحيمر الاتفاقية وصنّفها ضمن "مسعى يعمل من أجل بناء اقتصاد المعرفة في بلادنا"، وأسند الوزير الرؤية الاتصالية إلى "اقتصاد المعرفة" موضحا أنّ هذا النهج يعتمد على "تكنولوجيات الاتصال" ويعتمد ثلاثة مفاهيم رئيسية أبرزها "الاستثمار البشري"، والذي رآه الوزير فرصة "لبناء كفاءات مهنية وتطوير وانعاش المعرفة".

وبخصوص "المعرفة" اعتبر الوزير في كلمته أنها "متاحة، ولكنها تحتاج إلى منهجية للوصول إليها ومن ثمة استغلالها بالطريقة الأنسب"، وأضاف بلحيمر المفهوم الثاني الذي يتعلق بالتجارب التي وصفها بـ"الأساسية في مسار التنمية باعتبارها تقوم على شرطين رئيسيين هما الاستمرارية والتراكم بين الأجيال".

وأوضح الوزير أنّ "المعارف والتجارب تساعدان في بناء قاعدة صلبة"، مشدّدًا على : "ضرورة العمل بالموازاة على تطوير الاستثمار الاخلاقي كونه أساسيا لبناء مجتمعات حوار"، ليضيف المحور الثالث والأخير لاقتصاد المعرفة والمتعلق بما أسماه "شبكة القيم التربوية" والتي قال أنها "تمس مبادئ أهمها احترام الغير والشراكة الإيجابية".

ملتيميديا الإذاعة الجزائرية - رابح هوادف