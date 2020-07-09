الدورة الـ25 لـ "ألكسو" : واجعوط يعرض تجربة الجزائر في ضمان استمرار دوام الدراسة بعد انتشار (كوفيد-19)

شارك وزير التربية الوطنية ، السيد محمد واجعوط ، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الدورة العادية الخامسة والعشرين (25) للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد ،اليوم، الخميس وبحضور 20 دولة عربية .

عرض السيد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في مداخلته : تجربة الجزائر في ضمان استمرار دوام الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما اتخذته وزارة التربية الوطنية من تدابير وإجراءات لمجابهة تعليق الدراسة وإعادة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية، مشيرا الى أنه ومباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقديم العطلة المدرسة بداية من تاريخ 12 مارس 2020 ثم فرض الحجر الصحي بداية من تاريخ 19 مارس 2020 لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته .ذ

وأضاف قائلا :" وبعد إقرار الحكومة التدابير الوقائية والاحترازية من تفشي الوباء وتلك المتصلة بالتباعد الاجتماعي، قامت وزارة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد التدابير المقررة في هذا الإطار، معتمدة على أولويات لمجالات مرتبطة بأبعاد بيداغوجية تمثلت أساسا في تجسيد التدابير المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته وضمان استمرار الخدمة العمومية للتربية والتعليم إضافة الى إعادة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية وتحديد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.

كما أكد السيد الوزير في مداخلته على حرص وزارة التربية الوطنية في الجزائر على ضمان استمرارية مرفق التربية من خلال ضمان تقديم حصص تعليمية عن بعد ، حيث سطرت الوزارة خطة طوارئ عملية اعتمدت فيها على الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية المتوفرة والاستعمال الأمثل والعقلاني لها، لمجابهة تعليق دوام التعليم في جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، مع مراعاة مبدأ الإنصاف بين فئات التلاميذ دون إقصاء، وإعطاء عناية خاصة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية.

وقد تم الشروع في تنفيذ الخطة بداية من يوم 05 أفريل 2020، بالإعتماد على عديد الخيارات الموجهة للتلاميذ، بهدف ضمان استمرارية مرفق التربية لتقديم الخدمة التعليمية عن بعد. وكانت الفرصة سانحة للإطلاق الرسمي لأول قناة تلفزية تعليمية معرفية في الجزائر عبر النظام الفضائي ألكوم سات-1، وقد أطلق عليها اسم " المعرفة". وقد بلغ عدد الدروس المسجلة للبث عبر قناة المعرفة، 354 درسا.

وتهدف هذه القناة السابعة الموجهة لأفراد المنظومة التربوية ككل بمركباتها الثلاث: تعليم عالي، تربية وطنية وتكوين وتعليم مهنيين ، إلى نقل الأفكار والمعارف والخبرات التعليمية بإنتاج وبث برامج تدريبية وتأهيلية متطورة تسهم في رفع مستوى المتعلمين ، وكذلك إنتاج وبث برامج تعليمية موجهة للتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية وفق المناهج الدراسية، وتقديم مناهج ثقافية عامة، إلى جانب برامج تعليمية للتلاميذ من لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نفس الإطار وتحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية التي تم تأجيلها أضاف السيد الوزير أنه قد تم تسطير خطة عمل تضم كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ في مراكز الإجراء ومع مراعاة البقاء على اتصال دائم مع أعضاء اللجنة العلمية الوطنية لمتابعة انتشار الوباء والمشكّلة من خبراء في المجال الوبائي والصحي، لاتخاذ القرارات الصائبة والسليمة في حينها حفاظا على صحة التلاميذ.