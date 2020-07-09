﻿ ﻿كورونا: 460 إصابة جديدة و 308 حالة شفاء و 10 وفيات في الجزائر خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات جديدة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 308 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 17808 حالة، و هو ما يمثل نسبة 40 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 988 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 12637 حالة.

وحسب نفس المسؤول ، يمثل الأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق نسبة 75 بالمئة من إجمالي الوفيات.

و أضاف الدكتور فورار بأن 35 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ24 ساعة الماضية مع الإشارة الى أن 20 ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 18 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.و كشف الدكتور فورار بأن 53 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.