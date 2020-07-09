كوفيد-19 : حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من يوم السب

09/07/2020 - 16:03
الجزائر, مجتمع
تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة من الساعة الـــ 17 مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل و هذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح نفس المصدر ، أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.