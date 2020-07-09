كوفيد-19 : حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من يوم السب

09/07/2020 - 16:03

 تم فرض حجر منزلي جزئي على كل بلديات ولاية ورقلة من الساعة الـــ 17 مساء إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل و هذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر ، أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

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الجزائر, مجتمع

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