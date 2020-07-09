﻿ المديرية العامة للغابات :الحرائق تلتهم 1.888 هكتار في أسبوع

أكدت المديرية العامة للغابات ، اليوم الخميس ، أن حرائق الغابات قد أتلفت مساحة إجمالية تزيد عن 1.888 هكتار خلال الأسبوع الممتد من يوم 2 إلى 8 يوليو الجاري.

و أوضح بيان لذات المديرية، انه تم تسجيل 183 حريقا شمل مساحة إجمالية قدرها 41ر1.888 هكتار موزعة بين 84ر776 هكتار من الغابات و 475.26 هكتار من الأحراش و 636.31 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 7 حرائق في اليوم ومساحة 10.31 هكتار لكل حريق.

كما أشارت المديرية العامة للغابات إلى أن أكثر الولايات تأثرا بحرائق الغابات هي بجاية بمساحة 607.50 هكتار ومجموع 23 حريقا، تليها تيزي وزو (561 هكتار، 41 حريقا) و سطيف (340.50 هكتار و 12 حريقا).

وتابع ذات المصدر ، انه خلال الفترة من 1 يونيو إلى 8 يوليو، تم تسجيل 451 حريقا، شمل مساحة إجمالية تقدر بـــ 74ر2.770 هكتار، و احرق 973.07 هكتار من الغابات، و 766.30 هكتار من الأحراش و 37ر.1.031 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 12 حريقا يوميا، ومساحة 6.14 هكتار لكل حريق.

وحسب ذات المديرية ، فانه سيتم الحفاظ على نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، الذي تم تنفيذه منذ 1 يونيو 2020 و ذلك إلى غاية نهاية الحملة المقررة في 31 أكتوبر المقبل.

و بسبب المخاطر المرتقبة خلال هذه الفترة، فإن المديرية العامة للغابات تدعو المواطنين، سيما السكان المحليين، إلى التحلي بمزيد من اليقظة وتقديم مساهماتهم في مجال الإنذار والوقاية.