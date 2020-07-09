قوجيل : استرجاع رفات المقاومة الشعبية خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر

أكد رئيس مجلس الامة بالنيابة، صالح قوجيل، الخميس بالجزائر العاصمة، أن استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية ال24 ضد الاستعمار الفرنسي خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة بالجزائر إبان الفترة الاستعمارية.

وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية 2019/2020، قال السيد قوجيل أن "من بين مطالبنا، منذ 58 سنة، استرجاع جماجم ابطال المقاومات الشعبية التي كانت موجودة في متاحف فرنسا"، معتبرا ذلك "خطوة من خطوات السير نحو اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر".

وفي سياق متصل بالذاكرة وعلاقات البلدين، انتقد السيد قوجيل ردة فعل "حزب من الاحزاب ينتمي الى المعمرين ويؤيد أطروحة الجزائر فرنسية"، مؤكدا أن "ما يعرقل العلاقات بين البلدين هو هذه الطبقة التي لم تنس الجزائر وتريد العودة اليها".

وفي هذا الاطار، أبرز السيد قوجيل أهمية الذاكرة بالنسبة للأجيال القادمة، مذكرا في كلمته بأهم مراحل الثورة التحريرية بدءا ببيان أول نوفمبر، مرورا بمؤتمر الصومام 1956 ومؤتمر القاهرة 1957، مع التأكيد على وجوب "تدريس التاريخ وتلقينه لهذه الاجيال".

من جهة اخرى، تطرق السيد قوجيل الى ملف تعديل الدستور، مشيرا الى أنه بعد النقاش والاثراء ثم العرض على الاستفتاء الشعبي، ستكون هذه الوثيقة "دستورا للمستقبل يبقى مع الاجيال ولا يتغير ويكون في مصلحة الدولة الجزائرية التي سيجد كل مواطن نفسه فيها".

من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الامة بالنيابة الي "المراحل الصعبة التي عاشتها الجزائر وتم تجاوزها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والتي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية".

وفي هذا الاطار، لفت قوجيل الى ان "الكثيرين شككوا في نجاح تلك الانتخابات، غير انه، بفضل عزيمة الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسه المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، تم ايصال البلاد الى بر الامان".

وعن الوضع الذي تعيشه الجزائر، على غرار باقي بلدان العالم، جراء تفشي وباء كورونا، أشار قوجيل الى أهمية مخزون الذاكرة الجزائرية الذي يعطي دائما "العزيمة والاصرار في تجاوز الصعوبات"، حيث ذكر بالوضع الذي خلفته فرنسا الاستعمارية عقب الاستقلال لاسيما على المستوى الاجتماعي والتربوي والمالي، غير انه تم تجاوز كل ذلك بفضل "تجند الشعب الجزائري العظيم الذي يحتاج فقط الى خطاب توجيهي صحيح".

وبخصوص المجهودات المبذولة لمواجهة وباء كورنا، أشاد بالدور الذي يقوم به السلك الطبي والحماية المدنية والجيش وكل أسلاك الامن وكذا المتطوعين من ابناء الشعب الجزائري في هذا المجال، مبرزا أنه بالرغم من كل الصعوبات، إلا ان الجزائر "تسير في الطريق الصحيح".

ولم يفوت قوجيل المناسبة لينوه برفض رئيس الجمهورية اللجوء الى المديونية الخارجية "حفاظا على القرار السياسي"، مبرزا في سياق متصل دور الجزائر في المحافل الدولية وحضورها بمواقفها في مختلف القضايا.