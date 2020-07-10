في عملية نوعية لمصالح امن سطيف..تفكيك شبكة وطنية واسترجاع 02 مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 08 أفراد تحترف النصب والاحتيال، استهدفت أحد المواطنين حيث قامت بسلبه مبلغ مالي جد معتبر ناهز الـ02 مليار سنتيم وقد سمحت عملية التفكيك من توقيف كل أفراد العصابة واسترجاع كامل المبلغ المالي وكذا حجز ثلاث (03) مركبات ومعدات إلكترونية كانت تستعمل في عمليات النصب والاحتيال بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين".

وقد أطر العملية عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي، بناء على شكوى أودعها أحد المواطنين على إثر تعرضه للنصب والاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من طرف شخص يستعمل هوية وهمية سلبه مبلغ مالي معتبر ناهز الـ 02 مليار سنتيم، على الفور تم إطلاق تحريات وأبحاث موسعة مكنت المحققين من التوصل لأحد أفراد العصابة من خلال المركبة التي يستعملها وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم الحصول على إذن بتمديد الاختصاص لإحدى ولايات الغرب الجزائري وبفضل حنكة عناصر الأمن تم توقيف المشتبه فيه الرئيس وباقي أفراد العصابة الواحد تلو الآخر وذلك في ظرف زمني جد قياسي، مع استرجاع المبلغ المالي المسلوب من الضحية والمقدر بـ 02 مليار سنتيم وكذا جهاز إعلام آلي الذي كان يستعمل للتواصل والإيقاع بالضحايا بالإضافة إلى أجهزة ومعدات إلكترونية أخرى وكذا كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين"، ناهيك عن حجز ثلاث 03 مركبات سياحية كانوا يستعملونها في تنقلاتهم.

وأعدت الضبطية القضائية -بعد استكمال- كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ملفات جزائية ضد المتورطين الثمانية عن تهمة النصب والمشاركة، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.