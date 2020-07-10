رياض محرز ثاني أفضل ممر حاسم إفريقي في تاريخ البطولة الانجليزية

يحتل الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز، المرتبة الثانية في ترتيب الممررين الحاسمين الأفارقة في تاريخ البطولة الانجليزية حيث قدم 39 كرة منذ أول ظهور له في "البريمير ليغ" موسم 2014-2015، حسب الصحافة المحلية.

ويتفوق الجزائري على المهاجم الطوغولي السابق لأندية توتنهام و أرسنال و سيتي، إيمانويل أديبايور (36 تمريرة) وكل من الجنوب افريقي ستيفان بيينار و الايفواري يايا توري (32 تمريرة لكل واحد).

أما صدارة الترتيب، فيتربع عليها النجم الإفريقي والعالمي، الايفواري ديديي دروغبا الذي يملك في رصيده 54 كرة حاسمة.