كورونا: 434 إصابة جديدة و 487 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات جديدة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 487 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 18.242، وهو ما يمثل نسبة 41 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 996، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 13.124 حالة.

وأضاف الدكتور فورار بأن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، مع الإشارة الى أن 12 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 13 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار بأن 50 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية و الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والإرتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.