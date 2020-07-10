الإذاعة الجزائرية تنظم يوما وطنيا تحسيسيا للتعبئة والتجند ضد جائحة كورونا

تعتزم الإذاعة الجزائرية، طيلة هذا الأحد 12 جويلية 2020 ، تنظيم يوم للتعبئة والتجنيد والتحسيس ضد جائحة كوفيد 19 عبر جميع محطاتها الجهوية الـ48 وقنواتها الوطنية.

وينتظم نشاط الإذاعة هذا، تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي دعا الإذاعات الجهوية، لتكون قناة أساسية في إستراتيجية الاتصال لنقل المعلومات الحاسمة و الأساسية والرسائل الأكثر وضوحا لفائدة المواطنين حول مخاطر عدم احترام التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية في أماكن التجمع.

ويشارك في هذا اليوم المفتوح هيئات عمومية على صلة ميدانية بمكافحة الجائحة إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.

للإشارة فإن هذا النشاط هو أحد بنود المخطط الشامل الذي أعدته الإذاعة الجزائرية تحت إشراف السلطات العمومية وبفضل العمل الخلاق لقدراتها الذاتية، كوسيلة إعلامية تقدم خدمة عمومية و إحدى الركائز في مسار تطبيق المخطط الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19.