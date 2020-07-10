﻿إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة رافضة لمخطط الضم الاسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق هذا الجمعة جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي لاراضي فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن المشاركين رددوا هتافات رافضة لمخطط الضم، وداعية إلى تصعيد مقاومة الاستيطان.

وفي سياق متصل ، قتل شاب فلسطيني شمال محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان امس الخميس أن الشهيد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته.

كما أعلنت مصادر طبية إصابة شاب آخر بالرصاص الحي في قدمه.

وفي سياق الجهود الفلسطينية الرامية لمواجهة مخطط الضم ، أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق إن اتصالات فلسطينية مكثفة تجرى حاليا داخل أروقة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجموعة العربية، لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تشكيل ائتلاف دولي واسع مناهض لخطة الضم الإسرائيلية لاراضي فلسطينية، وبإمكانه اتخاذ قرارات ملزمة تمنع تجاوز القرارات الدولية وتكون بعيدة عن بيانات إدانة واستنكار.