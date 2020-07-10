وفاق سطيف: بوصوف سيلتحق بنادي كورتري ثم ايندهوفن خلال الموسمين المقبلين

أعلن وفاق سطيف اليوم الجمعة انتقال الجناح الأيمن الدولي الجزائري دون 20 عاما، إسحاق بوصوف لخمسة مواسم بمجمع "فوتبول سيتي" مقابل صك بـــ 900.000 يورو، حيث سيخوض موسمه الأول مع نادي كورتري البلجيكي (الدرجة الأولى)، حسب ما أعلن عنه نادي الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم.

ويوضح نادي الهضاب العليا في بيان له على صفحته الرسمية فايسبوك ، أن ابن مدينة ميلة (شرق البلاد) البالغ من العمر 18 سنة، سيلعب موسمه الأول (2020-2021) على شكل إعارة مع نادي كورتري قبل أن يتقمص في الموسم الموالي (2021-2022) قميص آيندهوفن الهولندي، مضيفا بأن اللاعب سيتنقل للخضوع للفحص الطبي التقليدي فور رفع الحجر الصحي.

ويضيف بيان الوفاق بأن بوصوف بإمكانه الالتحاق بنادي مانشستر سيتي الانجليزي (القسم الممتاز)، أين ينشط الجناح الجزائري الدولي رياض محرز، في "حال إثبات مؤهلاته.

و إن حدث العكس ، سيلتحق بنادي هومال البلجيكي (القسم الثاني) .و يوضح البيان: "استغرقت المفاوضات مع مجمع فوتبول سيتي أربعة أشهر.و كان اللاعب قد وقع على عقده يوم الأربعاء 8 جويلية ، حيث أرسلت كل الوثائق المتعلقة بالتحويل عبر الانترنت.و سيستفيد وفاق سطيف من نسبة 10 % مع كل تحويل مستقبلا.

و سيوقع وفاق سطيف بعد رفع الحجر الصحي عقد شراكة مع مجمع فوتبول سيتي لتحويل شبان الوفاق الى الخارج".

و كان اللاعب بوصوف، الذي تألق بشكل لافت مع الوفاق، قد جذب اهتمام الوكلاء الأجانب، حيث تلقى في شهر يناير الماضي عرضين من نادي موناكو و ملعب ران الفرنسيين، لكنه فضل تمديد عقده مع الوفاق لموسمين إضافيين.

ويقوم مجمع "فوتبول سيتي" بتسيير العلاقات بين عدة فرق مرتبطة بمانشستر سيتي، حيث التحقت ثمانية أندية به و هي: نيويورك سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية)، ملبورن سيتي (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، جيرونا (إسبانيا)، اتليتيكو توركي (الاوروغواي)، سيشوان جيونيو (الصين)، مومباي سيتي (الهند) و هومال (بلجيكا).