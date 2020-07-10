﻿ولاية الجزائر: سيارات الأجرة وناقلو البضائع وممولو الأسواق غير معنيين بإجراءات المنع من السير بين الولايات

أكدت مصالح ولاية الجزائر هذا الجمعة أن سيارات الأجرة مرخص لها بمواصلة نشاطها بصفة عادية مع مراعاة مواعيد الحجر الصحي وأن شاحنات نقل البضائع وممولي الأسواق غير معنيين بإجراءات المنع من السير بين الولايات التي أعلن عنها أمس الخميس، حسب بيان ذات المصالح.

وأوضح البيان، أنه في اطار الإجراءات المقررة والرامية للتصدي لجائحة كورونا ومكافحتها في شقها المتعلق بمنع حركة من وإلى ولاية الجزائر، يرخص لسيارات الأجرة على مستوى الولاية بممارسة نشاطهم بصفة عادية مع مراعاة توقيت الحجر الصحي، وكذلك ناقلي البضائع وممولي الأسواق أنهم"غير معنيين بإجراءات المنع من السير من وإلى إقليم الولاية".

يذكر أن ذات المصالح، كانت قد أعلنت عن منح"ترخيص إستثنائي"للسماح لمواطني الولاية الموجودين خارج إقليم ولاية الجزائر وكذا مواطنو الولايات الأخرى الموجودين بإقليم ولاية الجزائر للالتحاق بمقر إقامتهم حتى الساعة الثامنة (20.00) مساء وهو توقيت بداية الحجر الصحي.