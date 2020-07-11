التلفزيون الرسمي السلوفيني يبث فيلما وثائقيا حول القضية الصحراوية ومعاناة شعبها بسبب الإحتلال

بث التلفزيون الرسمي السلوفيني فيلما وثائقيا حول قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية بعنوان " أنظر العيون'' ، يسلط الضوء على جوانب عدة من القضية الصحراوية وسنوات الاحتلال التي عان منها الشعب الصحراوي ولا زال والظروف التي ولدها اغتصاب أراضيهم وخيرات بلدهم .

الفيلم الوثائقي الذي تم بثه بحر الاسبوع الجاري ،من اخراج الصحفي السلوفيني ،إريك ?الينزيتش، بمبادرة من مجموعة أبحاث سلوفينيا حول الصحراء الغربية وبالتعاون مع "فريق مشروع تاريخ الشعب المنسي في الصحراء الغربية" المنظمة السلوفينية التي تعمل منذ سنوات لرفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية داخل الأوساط بسلوفينيا وبأوروبا.

واوضحت وكالة الانباء الصحراوية (واص) بان الفيلم الوثائقي الذي إستغرق إعداده سنتين يسلط الضوء على مقاومة الشعب الصحراوي للإحتلال الإسباني وبعده الإجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية وسنوات الحرب واستمرار حالة اللجوء لالاف الصحراويين في المخيمات جراء الاحتلال ، من خلال شهادات لنساء وشيوخ وشباب جرى تسجيلها خلال زيارة قام بها مخرج الفيلم رفقة إثنين من المصورين أرني أوداليتش وكاتيا بيدوفيتش إلى مخيمات اللاجئين سنتي 2017 و 2018.

كما يضم الفيلم ، شهادات حول العدوان والأعمال الخارجة عن القانون التي يقوم بها الإحتلال المغربي بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والجامعات المغربية وغيرها من الانتهاكات والتي تهدد السلام وتقوض خطة التسوية، في مقابل الصمت المطبق وتمادي هيئة الأمم المتحدة وبعثتها لإستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أداء مهاهم وفق ما يحدد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

ونقلت (واص) عن ممثل الجبهة بسلوفينيا، الزنان محمد إبراهيم قوله ، أن هذا الإنتاج "سيساهم بشكل كبير في الجهود المبذولة للتعريف ورفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية وكفاحنا التحرري" .

للاشارة سبق وان عرض الفيلم الوثائقي "أنظر العيون" أول مرة شهر مايو الماضي بالتزامن مع الذكرى الـ57 لإعلان الكفاح المسلح للشعب الصحراوي ، كما من المنتظر أن تتم ترجمته إلى اللغة للإنجليزية، وعرضه في عدة بلدان خلال مهرجانات سينمائية وغيرها من الأنشطة في إطار إتفاقيات مع دور الإنتاج والأفلام التلفزيونية والوثائقية.

المصدر: واج