کشف آثار يعود تاريخها الى ما قبل الميلاد في غرب ايران

﻿أعلن قائد قوى صيانة الآثار في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية, امير رحمت اللهي, اليوم السبت, عن اكتشاف آثار تاريخية في محافظة كرمانشاه (غرب) يعود تاريخها إلى الألفين الأول والثاني قبل الميلاد, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "هذه المجموعة تشمل 167 قطعة من الآثار التاريخية بما فيها كؤوس واواني من المفرغ والمجوهرات للزينة بما فيها الأساور والأقراط والحلقة ودبابيس وكذلك أدوات الحرب".

وأضاف قائلا: "اننا تلقينا معلومات حول نقل كميات من الأشياء التاريخية في كرمانشاه, وقامت الوحدات الخاصة في دائرة التراث الثقافي في المحافظة بالتنسيق مع المسؤولين في السلطة القضائية وبالتعاون مع قوات الأمن الداخلي بمتابعة الموضوع وتمكنوا خلال عمليات خاطفة من وقف تهريب هذه الآثار التاريخية.

المصدر: واج.