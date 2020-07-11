بن بوزيد يعطي تعليمات للصيدلية المركزية لتوزيع وسائل الوقاية الخاصة بعمال قطاع الصحة

أعطى وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد هذا السبت بالجزائر العاصمة تعليمات للصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل الشروع في توزيع وسائل الوقاية ضد وباء كوفيد-19 الموجهة لعمال الصحة "في أقرب الآجال".

وخلال زيارة تفقدية إلى مقر الصيدلية المركزية للمستشفيات أشار بن بوزيد إلى أن"الوضع المترتب عن الوباء بات يبعث على القلق والمشكل الذي نواجهه حاليا يكمن في وسائل الوقاية الخاصة بعمال الصحة التابعين لمؤسسات الصحة عبر مختلف ربوع الوطن"، مضيفا أن"وضع وسائل الوقاية الضرورية تحت تصرف عمال الصحة يعتبر أمرا مستعجلا وأولوية".

وأكد الوزير أن "المخزونات الاستراتيجية والإحترازية من واقيات المآزر والأحذية و النظرات الواقية والبدلات المزودة بقناع وغيرها من المستلزمات الضرورية تعتبر في الوقت الراهن كافية، مضيفا أنه لتدارك النقص الملاحظ في وسائل الحماية هاته على مستوى بعض مؤسسات الصحة ينبغي على الصيدلية المركزية للمستشفيات الشروع في توزيع هذه المستلزمات في أقرب الآجال لفائدة المؤسسات المعنية".

في ذات السياق أردف السيد بن بوزيد أنه"يجب تحسيس عمال الصحة بأن طلباتهم مجابة"، مضيفا أن "توفير وسائل الوقاية لهم هو واجب أساسي".

وبعد أن ذكر بأن الطلب على وسائل الوقاية قد إرتفع اثر انتشار الوباء ركز الوزير على ضرورة الحرص على تفادي النفاذ المحتمل لمخزون هذه المعدات، لاسيما وأن معظمها ذو إستعمال واحد.

