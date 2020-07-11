﻿كورونا: 470 إصابة جديدة و 251 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

سجلت 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 251 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.



وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 18712 أي 42 حالة لكل 100 ألف ساكن فيما بلغ إجمالي الوفيات 1004 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 13375 حالة.

وأضاف الدكتور فورار بأن 13 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و أن 15 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 20 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار بأن 59 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.