﻿ولاية الجزائر ترخص للصحفيين والتقنيين وعمال الصحافة العمومية التنقل ما بين الولايات

وجهت مصالح ولاية الجزائر هذا السبت إرساليتين لمصالح الأمن والدرك الوطنيين بالولاية تفيد أن الصحفيين والتقنيين وعمال الصحافة العمومية مرخص لهم بالتنقل ما بين الولايات بمجرد تقديم أمر بمهمة ممضي من طرف مسؤول الهيئة التابعين لها.

وأوضحت الولاية في إرساليتين موجهتين لكل من رئيس أمن ولاية الجزائر وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر أن"الصحفيين والتقنيين وعمال الصحافة العمومية، التابعين للمؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة البث الاذاعي والتلفزي الجزائري والاذاعة الوطنية بمختلف قنواتهم ووكالة الانباء الجزائرية مرخص لهم بالتنقل ما بين الولايات بمجرد تقديم أمر بمهمة ممضي من طرف مسؤول الهيئة التابعين لها".

ودعت الولاية من خلال الإرساليتين المصالح المعنية بإسداء التعليمات الضرورية لمصالحهم لتسهيل المهمة للأعوان المعنيين بهذه التراخيص.