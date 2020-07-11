﻿مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت

تم هذا السبت إيداع ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في مقتل المحامية الشابة ياسمين طرافي بعين بسام (غرب البويرة) الحبس المؤقت في إنتظار إستكمال التحقيق، حسبما أكده وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام، غماري عبد الله.

وتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة البالغة أعمارهم 23 و 29 و32 سنة بعد ظهر اليوم السبت أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت لمتابعتهم بتهمتي"تكوين مجموعة أشرار لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد"و"محاولة التعدي على العرض بالعنف".

كما أكد وكيل الجمهورية بذات المحكمة أن التحقيق متواصل لكشف الملابسات الحقيقية للجريمة.

ويذكر أن المحامية ياسمين طرافي وجدت يوم الاثنين الفارط ميتة في سيارة بعدما كانت متجهة نحو عين بسام.

كما تم التعدي على سائق السيارة الذي نقل إلى مستشفى عين بسام.