محرز يواصل عروضه القوية مع مانشستر سيتي

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز مستوياته الطيبة التي يقدمها مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بصناعة هدف في مباراة فريقه أمام برايتون، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت وقائعها أمس السبت.

وصنع محرز الهدف الثالث للسيتي، بعدما أرسل كرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها رحيم سترلينغ برأسية سكنت الشباك.

ويعد ذلك الهدف التاسع الذي يصنعه محرز في البريميرليغ هذا الموسم، ليكون ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتصدر القائمة زميله في مانشستر سيتي النجم البلجيكي كيفين دي بروين بـ18 هدفا، ويتواجد في المركز الثاني الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد بصناعة 12 هدفا.

كما أن هذه هي المرة رقم 32 التي يسجل فيها مانشستر سيتي 4 أهداف على الأقل في البريميرليغ تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ بداية موسم 2016- 2017، أكثر من أي فريق آخر في المسابقة.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي تغلب أمس، على مضيفه برايتون بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. وسجل خماسية مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينغ في الدقائق 21- 53- 81، وغابرييل جيسوس في الدقيقة 44 وبيرناردو سيلفا في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند 36 نقطة في المركز ال15.