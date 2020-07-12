أسطورة منتخب أستراليا مايل يديناك يعتزل الميادين

أعلن قائد منتخب أستراليا السابق لكرة القدم، مايل يديناك، إعتزاله الميادين، بعد توقفه عن اللعب على المستوى الدولي في 2018 وعدم مشاركته على المستوى الاحترافي منذ ذلك الوقت.

وشارك يديناك (35 عاما) في 79 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي وقاده للفوز بكأس آسيا في 2015. وسبق أن عبّر يديناك عن رغبته في الاستمرار بالمستطيل الأخضر، بعد استغناء أستون فيلا الإنجليزي عن خدماته في العام الماضي. وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن بعض أندية الدوري المحلي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع لاعب الوسط المدافع الذي شارك في نهائيات كأس العالم 3 مرات. وكتب يديناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أود تقديم الشكر إلى جميع الأندية التي لعبت لها لمنحي هذه الفرصة". وأضاف "والشكر أيضا للمدربين والطواقم الفنية والزملاء والمشجعين لأنهم جميعا أدوا دورهم".

وبدأ يديناك مسيرته الاحترافية في سيدني، لكنه تطور وتألق في صفوف كريستال بالاس الإنجليزي عندما لعب للنادي اللندني ما بين عامي 2011 و2016. وقاد اللاعب الأسترالي كريستال بالاس للعودة إلى البريميرليغ قبل الانضمام إلى أستون فيلا في 2016.