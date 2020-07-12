الصحفية زهرة بوسكين تُصدر كتاب بعنوان "ما لم تقله العلبة السوداء"

صدر مؤخرا كتاب بعنوان "ما لم تقله العلبة السوداء" ، للزميلة الصحفية بإذاعة سكيكدة الجهوية زهرة بوسكين ،ويعد هذا الإصدار عبارة عن مجموعة قصصية تتضمن حوالي عشرين نصا سرديا.

وتبرز هذه المجموعة القصصية التي تتضمن حوالي عشرين نصا سرديا تنوع في القضايا التي تتناولها، منها قضايا سياسية (اللجوء)، في نص عابر للوطن وكان للقضية الفلسطينية (مشهد من سجن الرملة)، نصيبا من هذا الإصدار ، وأيضا قضايا الاغتيالات بعنوان (رصاصات بيضاء).

وأبرزت الكاتبة في نصوصها الأخرى التي تحمل قضايا اجتماعية تناولتها الكاتبة بشمل فلسفي موغل في البسيوكولوجيا والغوص في أعماق الأحداث ونفسيات الأبطال.

ووظفت الزميلة زهرة بوكسين بعض نظريات علم النفس كتشكيل صورة الذات في نص (أحاديث من ذاكرة المرأة )، ونص شيزوفرينيا ، كما أن كتابها الأخير الذي يحمل عنوان "ما لم تقله العلبة السوداء " هو وصف عميق لأن بأعماق كل واحد علبة سوداء مستعصية.