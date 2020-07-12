المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري:اليوم المفتوح يجسد الدور الكبير الذي تلعبة الإذاعة في توعية وتحسيس المواطنين

أكد المدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري على تواجد الإذاعة في الميدان منذ ظهور وباء كورونا على غرار جميع وسائل الإعلام الأخرى.

واضاف المدير العام ان هدف الإذاعة هو إحاطة المواطنين بأخر المستجدات في ميادين الصحة والمجتمع والاقتصاد واطلاع المواطن بجميع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية.

"واليوم قررنا تنظيم يوما مفتوحا وهذا بعد تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الدور الهام الذي تلعبه الإذاعات الجهوية والإذاعة بصفة عامة، حيث تم اتخاذ قرار بتنظيم هذا اليوم المفتوح عبر كامل التراب الوطني.

وكذا وضع مخطط لمرافقة المواطنين والسلطات العمومية،من خلال مرحلة الثانية تحسيسية هامة جدا للتحذير من خطر الوباء مع مواصلة العمل الإعلامي الى نهاية هذا الوباء."

المصدر: الإذاعة الجزائرية