استئناف البطولة الوطنية لكرة الطائرة يوم 25 سبتمبر "بشروط"

ستستأنف البطولة الوطنية للقسم الممتاز، المعلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)، نشاطها "بشروط" يوم الجمعة 25 سبتمبر المقبل، حسب ما علم هذا الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

ويقول مصطفى لموشي، رئيس الاتحادية لوكالة الأنباء الجزائرية ما يلي: "لقد حددنا تاريخ 25 سبتمبر كموعد لاستئناف المنافسة، شريطة الحصول على موافقة العودة للتدريبات الجماعية شهر أوت.

عكس ذلك، سنكون مرغمين على تأجيل انطلاق الموسم بشهر كامل".

وتم تعليق كل المنافسات و التظاهرات الرياضية منذ يوم 16 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

و كانت وزارة الشباب و الرياضة قد أعلنت يوم الخميس الماضي عدم موافقتها لاستئناف المنافسات في "الوقت الراهن".

ويضيف رئيس اتحادية الكرة الطائرة قائلا: "إذا عدنا للمنافسة، سنواصل تطبيق رزنامة المباريات التي ضبطت سابقا، حيث لن يتم تقليص عدد المباريات، كوننا نتوفر على متسع كاف من الوقت لإنهاء الموسم الحالي، شريطة ألا نتعدى تاريخ 31 ديسمبر المقبل"، مشيرا بأن منافسات كأس الجزائر تبقى هي الأخرى معنية بالاستئناف، "سيما و أننا نريد تفادي موسم أبيض".

وحسب رزنامة موسم 2019-2020، لا تزال 12 جولة متبقية بالنسبة للقسم الممتاز (رجال) و 6 جولات للبطولة النسوية، فيما بلغت منافسة كأس الجزائر الدور ثمن النهائي.