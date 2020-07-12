الوزير الأول في زيارة عمل وتفقد غدا الاثنين إلى ولاية سيدي بلعباس

12/07/2020 - 16:22

صورة من الأرشيف

يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا الاثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس، حسب ما أورده هذا الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.

وخلال هذه الزيارة يضيف ذات المصدر "سيجري السيد الوزير الأول زيارات تفقدية لعدة مشاريع مسجلة في برنامج التنمية لهذه الولاية، لا سيما تلك التابعة لقطاعات السكن والفلاحة والصناعة وكذا المنشآت الأساسية الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبالأخص لفائدة مناطق الظل".

كما سيقوم الوزير الأول، بالمناسبة تدشين مركز مكافحة السرطان لولاية سيدي بلعباس، بمعاينة "تدابير وظروف التكفل الصحي بسكان هذه الولاية، في فترة هذه الجائحة".

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