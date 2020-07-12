﻿اليمن : قتلى وجرحى إثر قصف جوي طال منزلا في حجة شمال غربي البلاد

سقط قتلى وجرحى من أسرة واحدة هذا الأحد نتيجة قصف جوي طال منزلا في محافظة "حجة" شمال غربي اليمن، حسبما أعلن مصدر محلي مسؤول وجماعة أنصار الله (الحوثي).

وقال المصدر في تصريحات صحفية، أن"قصفا جويا طال منزل المواطن نايف مجلي في منطقة نائية بمديرية وشحة في محافظة حجة"، مضيفا أن القصف "أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى لم يحدد عددهم، فضلا عن تدمير المنزل".

وأشار ذات المصدر، إلى أن الغارة وقعت عند حدود الساعة الواحدة ظهرا، بالتوقيت المحلي، وأن جميع الضحايا من أسرة واحدة.

وتخضع المنطقة التي وقع فيها القصف لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة.

واتهمت الجماعة، التحالف العربي بشن غارة جوية في مديرية "وشحة"، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، أن 10 أشخاص قتلوا وجرح آخران في حصيلة أولية جراء القصف الذي طال المنزل.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته في مواجهة الحوثيين منذ مارس من العام 2015.