وفاة الفنان عبد القادر بوجاجة

توفي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الممثل الجزائري عبد القادر بوجاجة إثر مرض عضال عن عمر يناهز76 عاما، حسب ما علم لدى جمعية "أضواء" السينمائية.

وبدأ الراحل مساره التمثيلي في الستينيات من القرن الماضي في الإذاعة لينتقل بعدها إلى التلفزيون ثم السينما وقد عرف خصوصا بمشاركاته في الأعمال الدينية الرمضانية وحبه للتاريخ الإسلامي.

وشارك الفنان في العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية والأعمال الوثائقية على غرار فيلم "حنين" ومسلسلات "أحمد باي" و"ذاكرة الجسد" و"عيسات إيدير" بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي "سيدي بومدين".

كما عمل الراحل -الذي كان أيضا عضوا نشطا بجمعية "أضواء" للسينما- كمدقق لغوي للعديد من المسلسلات.