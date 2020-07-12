بن رحمة يرتقي الى المركز السادس في ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية الثانية

إرتقى الدولي الجزائري ولاعب برينتفورد ، سعيد بن رحمة، في ترتيب هدافي بطولة القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم، بفضل الثنائية التي وقعها على حساب ديربي كاونتي (فوز 3-1) أمس السبت ضمن الجولة 43، ليحتل المرتبة السادسة بمجموع 17 هدفا، عقب إختتام هذه الجولة اليوم الأحد.

وبات هداف برينتفورد يقدم عروضا قوية بتوقيعه ل7 اهداف خلال الاربع مباريات الاخيرة، من بينها ثلاثية في إحدى اللقاءات، كما يتنافس على اقتطاع ورقة الصعود الى البطولة الممتازة قبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم.

ويحتل برينتفورد المركز الثالث برصيد 78 نقطة، وراء المتصدر ليدز يونايتد (81ن) وملاحقه ويست برومويتش ألبيون (80 ن).

ومعلوم أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة إلى البطولة الممتازة، في حين تلعب الأندية التي تحتل كلا من المركز الثالث والرابع والخامس والسادس دورة "البلاي أوف"من أجل الصعود للقسم الممتاز.

وبفضل العروض المميزة التي يقدمها في "الشامبينشيب" الانجليزية، بات بن رحمة (25 سنة)، الذي ينتهي عقده مع ناديه في 2022, يسيل لعاب أكبر الأندية الانجليزية والتي تتصارع من أجل خطفه خلال فترة "الميركاتو" الصيفي المقبل، على غرار أرسنال، تشيلسي ومانشيستر يونايتد.