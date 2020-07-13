الوزير الأول يؤكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الاثنين بسيدي بلعباس على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية بالنظر الى أهميتها وامكانيتها في المساهمة في تقليص التبعية للمحروقات.

وذكر جراد لدى تدشينه لمصنع تحويل الرخام والغرانيت ببلدية سيدي علي بن يوب والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، أن تطوير الصناعات التحويلية يدخل في إطار استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و هي الاستراتيجية التي "تولي الدعم الكامل للمستثمرين الذين ينشطون في مجال الصناعات التحويلية".

و سجل أن الصناعة التحويلية "مهمة جدا بالنسبة لبلدنا الذي يزخر بالخيرات الطبيعية على غرار مجالي المناجم والزراعة والتي ستمكننا تدريجيا من دعم الصناعة وتقليص التبعية الريع البترولي والغازي".

و استمع الوزير الاول بعين المكان الى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) الى رخام و غرانيت، و دعا صاحب المصنع إلى تكوين الشباب في هذا المجال وخلق مناصب الشغل.

كما حث السيد جراد على تشجيع ومرافقة إنشاء مؤسسات مصغرة حول هذا المصنع لتمكين الشباب من الاستثمار في مثل هذه الصناعات "المهمة"، داعيا المستثمرين الجزائريين إلى "شراء المصانع الأوروبية المتوقفة عن النشاط لا سيما تلك التي تعرض بأسعار معقولة"، مبرزا أهمية ذلك في "دعم الصناعة بالجزائر".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج، نحو 10.000 متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت.

ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة و التي اشارت الى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.

ويضمن هذا المصنع الذي ينشط وفق معايير دولية، تغطية الاحتياجات الوطنية في مجاله.

جراد يشرف على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي بقرية جواهر ببلدية سيدي لحسن

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في إطار زيارة العمل لولاية سيدي بلعباس، على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان قرية "جواهر" التي تعتبر منطقة ظل ببلدية سيدي لحسن.

وخلال لقائه بسكان القرية الذين رحبوا به، طمأنهم السيد جراد فيما يخص تكفل السلطات بمشاكلهم اليومية، متوجها اليهم بالقول : "نحاول حل المشاكل اليومية للمواطنين من ماء وغاز وغيرها من الخدمات".

وحثهم في هذا الصدد على طرح انشغالاتهم المختلفة إلى والي الولاية الذي عليه "التكفل بها"، كما أكد الوزير الأول.

للاشارة، فان شبكة الغاز الطبيعي التي اشرف الوزير الأول على تشغيلها و التي يبلغ طولها 4ر8 كلم و أنجزت في ظرف 60 يوما، مكنت من إيصال هذه الطاقة لفائدة 305 مسكن.

وبعين المكان استمع السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري إلى عرض حول تقدم أشغال انجاز مشروع شبكة للتطهير بهذه المنطقة و التي بلغت نسبة انجاز قنواتها الممتدة على طول 4.100 متر، نسبة 65 بالمائة.

وستسمح هذه الشبكة بالقضاء على حفر الصرف الصحي العشوائية ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه وتحسين إطار الحياة للساكنة.

وبالمناسبة، قدم مسؤول الولاية تقريرا للوزير الأول حول وضعية مناطق الظل التي يبلغ عددها 189 نقطة تتطلب 364 عملية تنموية في مختلف المجالات منها التربية و الصحة وغاز المدينة و الكهرباء مشيرا الى انه تم لحد الآن انجاز 131 عملية وتوجد 64 عملية في طور الانجاز.

وبخصوص ربط بعض مناطق الظل بالطاقة الشمسية أعلن الوزير الأول عن قرار تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لتمويل هذه العملية بالولاية.

كما يرتقب تزويد حوالي ألف مسكن بمناطق الظل بالطاقة بواسطة غاز البروبان.

يذكر أن نسبة الربط بالكهرباء بالولاية بلغت 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي بنحو 94 بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.