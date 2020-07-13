الكاميرون تعتذر عن استضافة رابطة الأبطال

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اعتذاره بشكل رسمي عن عدم استضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد سايدو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، لإعلان موقف بلاده بخصوص استضافة لقاءات نصف نهائي ونهائي رابطة الأبطال.

وقال مبومبو في المؤتمر الصحفي "نعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد". وأضاف "نتمنى أن يتقبل الاتحاد الأفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء".

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي، بينما يستعد الزمالك المصري لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي في دور نصف نهائي رابطة الأبطال.