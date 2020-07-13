الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين

تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي, السيد فلاديمير بوتين, تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صباح اليوم, اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي, السيد فلاديمير بوتين, رئيس فيدرالية روسيا, تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول جهود بلديهما في مكافحة جائحة كورونا واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة, فاتفقا على العمل من أجل توسيعها وتعميقها في كل المجالات".

وبهذه المناسبة, "جدد الرئيس الروسي دعوته لزيارة روسيا الى رئيس الجمهورية الذي قبلها شاكرا على أن يحدد تاريخها لاحقا", يضيف البيان.

كما "تطرق الطرفان على الصعيد الدولي, إلى دور منظمة الدول المصدرة للبترول التي ترأس الجزائر دورتها الوزارية الحالية". وقد أشاد رئيس الجمهورية في هذا الصدد ب"الدور الذي تلعبه روسيا, بصفتها العضو خارج المنظمة, من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات", واتفق الجانبان على "ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين سائر أعضاء المنظمة وشركائها من أجل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية".

وبشأن التطورات الجارية في ليبيا, قرر الرئيسان "تكثيف التشاور الدائم لتسهيل إحلال السلم والأمن في هذا البلد الشقيق في إطار حل سياسي يضمن وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية".