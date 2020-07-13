إنتاج الوحدات الصيدلانية وشبه الصيدلانية من شانه تخفيض فاتورة الاستيراد بـ 900 مليون دولار

من المتوقع وبعد تسريع دخول انتاج الوحدات الصيدلانية وشبه الصيدلانية ان ترتفع إنتاجية السوق الوطنية من الأدوية وهو توجه يضع صوب أعين القائمين على القطاع محاربة العراقيل البيروقراطية ويدعو المهنيين الى التسريع في منح الرخص، التسويق والاستلام.

ويرى في هذا الصدد مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص" ان هناك ما يقارب 40 وحدة هي في إطار الاستلام والتعجيل بتشجيع إسراع الانتاجات في هذه المشاريع ما يرفع من إمكانيات الإنتاج الوطني".

وهذا من شانه المساهمة في اقتصاد استيراد المنتجات الصيدلانية ومنه إنعاش الصادرات على المدى القريب.

ويرى في هذا الخصوص رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص"ان للعديد من الوحدات الإنتاجية فائضا في الإنتاج وتستطيع ان تغزو الأسواق الخارجية على غرار السوق العربية و الإفريقية واذا سارعت في الأسابيع القليلة القادمة أكثر من 40 وحدة في إنتاج موادها وتسويقها فمن المحتمل جدا ان نقتصد خلال السنة القادمة ما بين 400 الى 900 مليون دولار".

ومن شأن إعطاء الضوء الأخضر للوحدات الجاهزية للدخول في عمليات الإنتاج ، فسح المجال للصناعة الصيدلانية الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية