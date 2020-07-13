"سيال" تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون

دعت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) هذا الاثنين زبائنها بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة لتسديد ما يناهز 7ر18 مليار دج من الديون غير المسددة, حسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة.

وأوضح البيان أن تراكم الديون غير المسددة وصلت لأعلى مستوياتها بمبلغ يقدر بـ 7ر18 مليار دج, وهو ما يعادل سنة ونصف من رقم أعمال المؤسسة, مبرزا أنه قد حان الوقت اليوم لتكاثف جهود وتضامن الجميع.

ووجه ذات البيان "نداء للروح الوطنية المسؤولية وتضامن سكان الجزائر العاصمة وتيبازة من خلال دفع فاتورة الماء وهو ما سيسمح الإستمرار في الخدمة", مشيرا "نحن نعتمد اليوم أكثر من أي وقت مضى على تقديم خدمات ذات جودة للمياه والتطهير".

وأشار المصدر أن "دفع الفاتورة عمل تضامني ويعد عرفانا بمجهودات عمال سيال الذين يسهرون على منحهم أحسن خدمة عمومية كما أن هذا الفعل الوطني, سيسمح بضمان تحسين خدمات المياه والتطهير على المدى البعيد".