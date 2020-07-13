الاتحادية الجزائرية للملاكمة تعـلن انهاء الموسم الرياضي 2019-2020

قررت الاتحادية الجزائرية للملاكمة انهاء الموسم الرياضي 2019-2020، لمختلف الفئات العمرية، وذلك "بـالنظر لمخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا"، حسبـما أعلنته الاثنين الهيئة الفيدرالية.

وأوردت الفيدرالية في بـيان لها "عملا بـتعليمات وزارة الشبـابـ والرياضة، بـالتنسيق مع اللجنة الطبـية لمتابـعة ورصد جائحة كورونا، وبـالنظر للوضع الصعبـ والتطور الخطير للوبـاء على المستوى الوطني، قررت الاتحادية انهاء جميع المنافسات الرياضية من بـينها البـطولة الوطنية وكأس الجزائر".

وفيما يخص تحضيرات الرياضيين المتأهلين الى أولمبـياد طوكيو، المؤجلة إلى 2021، أو المعنيين بـالتأهل الى هذا الموعد، فقد تم السماح لهم بـالعودة الى التدريبـات من قبـل وزارة الشبـابـ والرياضة "مع الاحترام الصارم للبـروتوكول الصحي".

وسيتكفل المركز الوطني للطبـ الرياضي بـوضع البـروتوكول الصحي الخاص بـالرياضيين المعنيين بـالتحضيرات.

يذكر أنه تم تعليق جميع المنافسات الرياضية بـالجزائر منذ تاريخ 16 مارس الفارط بـسبـبـ تفشي وبـاء كورونا (كوفيد-19).