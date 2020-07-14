مصر تطلب رسميا استضافة مباريات رابطة أبطال افريقيا

تقدمت مصر بشكل رسمي بخطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاستضافة نصف نهائي ونهائي رابطة أبطال افريقيا بعد اعتذار الكاميرون.

وقال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية إن الدولة المصرية وافقت بالفعل على استضافة رابطة أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون قائلا "الهيئة المصرية أقدمت على خطوة استضافة مباريات رابطة الأبطال الإفريقية بشهر سبتمبر المقبل، لأن مسؤوليها يأملون في تتويج الأهلي أو الزمالك باللقب القاري"، واضاف المتحدث "مصر أول دولة تتقدم بطلب رسمي لاستضافة مباريات رابطة أبطال افريقيا بعد اعتذار الكاميرون" وتابع "من المؤكد أن مصر جاهزة لاستضافة الحدث مثلما حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية للأكبار وأيضا تحت 23 عاما، بجانب أن المغرب بالطبع ستتقدم بطلب لوجود فريقين في نصف النهائي". واختتم قائلا "سوف نرى ماذا سيكون قرار الكاف حول البلد المستضيف".

يذكر أن الاتحاد الكاميروني، قد اعتذر للكاف رسميا عن عدم استضافته لمباريات رابطة أبطال الإفريقية أمس الاثنين.

وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي "أخطرنا الهيئة القارية بالاعتذار عن عدم احتضان المباريات المتبقية من رابطة أبطال إفريقيا والسبب هو رفض الحكومة الاستضافة بسبب انتشار فيروس كورونا".

وكانت الكاف قد حددا شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات رابطة أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.