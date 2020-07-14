قوات الاحتلال تغلق محيط جبل الفرديس في بيت لحم وتعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الثلاثاء محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم فيما اعتقلت خمسة فلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس.

وقال حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم , لوكالة الأنباء الفلسطينية, بأن سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.

ويقع جبل الفرديس على بعد ثلاثة عشر كيلومترا إلى الجنوب من القدس المحتلة وحوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وتتربع على قمته قلعة "هيروديون" ويبلغ ارتفاعه حوالي 785 مترا فوق سطح البحر.

وتستولي سلطات الاحتلال على هذا الصرح التاريخي بالقوة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967.

من ناحية أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابين فلسطينيين في محافظة جنين وشابا آخر من مخيم عايدة شمال بيت لحم وفلسطينيين اثنين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.