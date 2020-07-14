تعليمة للتكفل بحالات كوفيد-19عند الاطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تعليمة خاصة للتكفل بحالات كوفيد-19 عند الأطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية المختلفة.

وأوضح الوزير، في لقاء حول الطفل البرلماني بمناسبة احياء اليوم الوطني للطفل، أن المجلس العلمي المكلف بمتابعة تطور كوفيد-19 وبالتشاور مع الخبراء والمختصين في طب الاطفال، أعد تعليمة خاصة للتكفل بحالات كوفيد-19 عند الاطفال، "تم ارسالها الى جميع المتدخلين في الميدان لتنفيذها".

وأبرز الوزير ان هذه التعليمة تتعلق ب"تنظيم وتوحيد ادارة حالات كوفيد-19 عند الاطفال على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية المختلفة"، مضيفا أن التعليمة "تحدد المبادئ التوجيهية لإجراءات التشخيص والتكفل العلاجي لحالات كوفيد19 لدى الأطفال وحديثي الولادة ".

وأكد السيد بن بوزيد أن هذا الاجراء "سمح لمختلف مستخدمي الصحة بالحصول على اجابات دقيقة من حيث اجراءات التشخيص والتكفل للحالات المختلفة"، مبرزا أن تنفيذ هذه التعليمة "سمح من تحديد ومواءمة أفضل في مجال التشخيص وعلاج الاطفال على مستوى جميع الهياكل الصحية".

وأبرز الوزير أنه في ظل جائحة كوفيد-19، فان "مجمل الهياكل والمصالح الصحية المعنية بمتابعة الاطفال الذين يعانون من اضطرابات عقلية، لا سيما التوحد، قد أدرجت الخدمات عن بعد من خلال منصات التشاور أو عبر الهاتف".

من جهة أخرى، وفي مجال الخدمات الصحية بصفة عامة، أكد الوزير أن "الرعاية الصحية للطفل تحظى باهتمام بالغ، بحيث يوجد حاليا ما يفوق 18 برنامج حيز التنفيذ لدعم الطفل خلال مختلف مراحل حياته".

وحسب الوزير، فان هذه البرامج الصحية المتعددة يتم تنفيذها على مستوى مختلف الهياكل الصحية المحلية الجوارية من خلال العيادات وغرف العلاج وكذا من خلال المصالح الاستشفائية.