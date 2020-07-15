سليماني ضمن إهتمامات نادي مرسيليا

دخل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مجددا ضمن إهتمامات نادي مرسيليا، الناشط في الرابطة الأولى الفرنسية.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إن مارسيليا يريد تعزيز خط هجومه، من خلال التعاقد مع إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي. وأضاف الموقع أن سليماني صاحب 23 عاما، يملك خبرات عالية في البطولة الفرنسية، وسعره سيكون مناسبا حال تفاوض الأولمبيك مع ليستر، حيث يرغب هذا الأخير في بيعه مقابل 10 ملايين أورو.

ولعب سليماني الموسم الماضي معارا لنادي موناكو، وشارك في 18 مباراة بالبطولة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر، أن هداف "الخضر" يحضى أيضا بإهتمام عدة أندية أوروبية، كما أنه مهتم بفكرة إنهاء مسيرته الكروية في إحدى الأندية الخليجية.