عطار: نسبة الامتثال لاتفاق أوبيب+ "ايجابية للغاية"

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض إنتاج البترول المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ( اوبيب) و حلفائها بلغت في جوان الماضي " نسبة ايجابية للغاية" .

و في تصريح للصحافة على هامش حفل تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة لمجمع سونلغاز, قال السيد عطار أن " نسبة الامتثال ايجابية جدا بلغت 112 بالمائة بالنسبة للبلدان الأعضاء في الأوبيب و حوالي 100 بالمائة بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في المنظمة".

كما أشار الوزير الى أن هذا الالتزام من طرف بلدان منظمة الأوبيب + قد سمح بارتفاع سعر البرميل الذي يتراوح حاليا ما بين 42 و 43 دولار بالنسبة للبرنت ( مقابل 25 دولار نهاية أفريل).

و يتوقع عطار أن متوسط سعر البرميل بالنسبة لسنة 2020 قد يتجاوز 40 دولار اعتمادا على الدراسات و التحاليل الأخيرة لسوق النفط.

و ستعقد لجنة المتابعة الوزارية المختلطة للاوبيب+ بعد ظهر اليوم اجتماعها الـ 20 بمشاركة عطار حيث سيكرس لدراسة وضعية سوق النفط الدولية و آفاق تطورها على المديين القصير و المتوسط.

كما سيعكف أعضاء اللجنة على تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض إنتاج البلدان الموقعة على الاتفاق مثلما تقرر خلال اجتماع 12 أفريل.

و كان هذا الاتفاق ينص مبدئيا على تخفيض إنتاج النفط بـ 9,6 مليون برميل يوميا خلال شهري ماي و جوان قبل تمديده بشهر إضافي أي إلى غاية 31 جويلية 2020 .

و من المرتقب تخفيف هذا التخفيض في الإنتاج تدريجيا ابتداء من الفاتح أوت مثلما كان مقررا مبدئيا بـ 7,7 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية ديسمبر المقبل.