كورونا : 554 إصابة جديدة و441 حالة شفاء و12 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 441 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), بأن العدد الاجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 20770 أي 3ر1 حالة لكل 100 ألف ساكن خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما بلغ إجمالي الوفيات 1040 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 14792 حالة.

و كشف الدكتور فورار بأن 73 بالمائة من الوفيات تخص الاشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار بأن 31 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني في حين أن 7 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و أن 18 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 23 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار بأن 56 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير, أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن, خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.