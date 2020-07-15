الإطلاق الرسمي لدليل حماية الأطفال على الأنترنت

أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, الأربعاء في بيان لها, عن الإطلاق الرسمي لـ"دليل حماية الأطفال على الانترنت"ي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف لـ 15 جويلية من كل سنة.

ويهدف هذا الدليل العملي, مثلما أوضحه البيان, إلى "وقاية الأطفال و حمايتهم من الأخطار المحتملة التي قد تترتب عن استعمالهم لشبكة الانترنت، نظرا للفضول و العفوية التي يمتازون بها و التي تجعلهم عرضة لأضرار و انتهاكات لسلامتهم المعنوية و حتى الجسدية".

و يقوم الدليل المذكور على "مقاربة متكاملة" لحماية الأطفال, على اختلاف فئاتهم العمرية (الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة، و المراهقة) اعتمادا على إشراك كل الفاعلين في محيطهم المقرب كالأولياء والمربين.

ويتضمن هذا الدليل جملة من المحاور المتمثلة في "تشخيص دقيق للأخطار والأضرار المحدقة بالأطفال خلال ولوجهم للإنترنت" و"تحديد مفصل للمفاهيم وعناصر التحادث (المفردات) المرتبطة بهذه الأخطار"مع "تبيان الممارسات والسلوكيات الواجب على الأولياء و المربين تلقينها للأطفال لضمان استخدام آمن للإنترنت".

كما يحتوي على محاور أخرى تدور حول "الوسائل التكنولوجية المتوفرة لتأطير استعمال الإنترنت من برمجيات و تطبيقات للحماية من المضامين الضارة و المسيئة للأطفال" و"توضيح الإجراءات و الوسائط المتاحة لتفاعل الأولياء و الأوصياء و المربين لإبلاغ الجهات المختصة عن حالات استغلال الأطفال على الإنترنت", يضيف المصدر ذاته.

للتذكير, تم إعداد "دليل حماية الطفل على الأنترنت" عقب مشاورات موسعة و بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الشؤون الدينية و الأوقاف، التربية الوطنية، الشباب و الرياضة و التضامن الوطني، إلى جانب كل من الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني و كذا الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة.

و تجدر الإشارة إلى أنه متاح للتحميل على الموقع الالكتروني للوزارة:

باللغة العربية: https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide_0.pdf

باللغة الأجنبية: https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide.pdf