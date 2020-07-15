عبد اللطيف بورايو مديرا رياضيا جديدا لمولودية الجزائر

15/07/2020 - 21:38

عيّنت إدارة مولودية الجزائر ( الرابطة الأولى لكرة القدم) عبد اللطيف بورايو مديرا رياضيا جديدا للفريق بموجب عقد يمتد ل24 شهرا ، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء النادي العاصمي.

وجرت مراسم إمضاء العقد، بمقر "العميد"، بحضور أعضاء المجلس الإداري، حسب نفس المصدر.

ويخلف المدير الرياضي الجديد لمولودية الجزائر فؤاد صخري الذي أقيل من منصبه في يناير 2020 من طرف شركة سوناطراك ، المالكة لأغلبية اسمهم النادي .

ويعتبر المدير الرياضي الجديد، مدربا سابقا للنادي العاصمي في سنوات 1980 ، قبل ان يتوجه لدول الخليج لمواصلة مشواره التدريبي .

 

وسوم:

كرة القدم, الرابطة 1

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