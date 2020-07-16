القضاء على إرهابيين اثنين بولاية المدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صباح الخميس, من القضاء على إرهابيين اثنين, إثر عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة بمنطقة الشاون بولاية المدية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقواتنا المسلحة الهادفة لاجتثاث بقايا الشراذم الإرهابية من بلادنا, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صباح اليوم 16 جويلية 2020, على إرهابيين (02) اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الشاون, بلدية دراق, ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف أن العملية التي "لا تزال متواصلة, أفضت إلى استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية "تأتي لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش الوطني الشعبي, عبر كافة ربوع الوطن, لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".