كورونا : 585 إصابة جديدة و 315 حالة شفاء و 12حالة وفاة في الجزائر خلال الــ24 ساعة الأخيرة

سجلت 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 315 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 21.355 من بينها 585 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1،3 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.052 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 15.107 حالة.

وكشف الدكتور فورار بأن 73 بالمائة من الوفيات تخص الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق.

وأضاف أن 33 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني، في حين أن 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة مؤكدة خلال الـــ 24 ساعة الماضية و 13 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 26 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.وكشف الدكتور فورار بأن 65 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.(