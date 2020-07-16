تم هذا الخميس إيداع ثلاثة اشخاص بالمدية رهن الحبس المؤقت بتهمة إهانة رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم، حسب ما افاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة المدية.

وأوضح نفس المصدر أن"دورية لعناصر الامن تعرضت للسب والشتم والرشق بالحجارة بتاريخ 14 يوليو الجاري من طرف بعض الشباب الذين خالفوا إجراءات الحجر الصحي على مستوى حي بن خروبي بالمدية".

واضاف البيان أنه"تم طلب تعزيزات أمنية وتوقيف ثلاثة شبان وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة المدية اليوم الخميس، حيث تمت متابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري على أساس جنحة إهانة رجال القوى العمومية أثناء تأدية مهامهم وتم تأجيل الفصل في القضية الى جلسة 23 يوليو الجاري مع إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت".