﻿قسنطينة : حكم بـ3 سنوات سجنا نافذة ضد المعتدي على طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي

أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء هذا الخميس حكما بثلاث (3) سنوات سجنا نافذة ضد شخص متهم بالاعتداء على طبيب أثناء ممارسته مهامه بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس.

وقد توبع المعني وهو في العقد الثالث من العمر بـ"الاعتداء على طبيب أثناء ممارسته مهامه" و"الضرب و الجرح العمدي".

للتذكير، تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي عندما قام المتهم وهو قريب لأحد المرضى المصابين بكوفيد-19، بالاعتداء على طبيب تسبب له في كسر في الأنف بعد أن وجه له لكمة بقبضة اليد، ليودع على إثرها الضحية شكوى فيما أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة المعتدي.

يذكر أيضا أنه عقب تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية، وجه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس الثلاثاء، تعليمة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية لإيقاف الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على مستخدمي قطاع الصحة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

كما ترمي التعليمة إلى تحسيس النواب العامين لدى المجالس القضائية بخطورة هذه الظاهرة من جهة ودعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد من جهة أخرى.

﻿محكمة تيسمسيلت : إدانة شخص بالسجن 18 شهرا في قضية اهانة طبيبة

كما أدانت محكمة تسيمسيلت اليوم الخميس شخصا بالسجن لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في قضية إهانة طبيبة عامة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية للولاية، حسبما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.

وقد تمت متابعة المعني وفقا لإجراء المثول الفوري بتهمة "الاعتداء على طبيبة عامة وتهديدها بالقتل وتحطيم زجاج لوحة إعلانات بالمستشفى".

وذكر البيان أن"هذه القضية تندرج في إطار محاربة ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية وقصد وضع حد نهائي لهذه الاعتداءات".