﻿قوات الاحتلال تهدم منزلين فلسطينيين جنوب الخليل بالضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الخميس، منزلين في منطقة "لصيفر" بجنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية ، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، قوله أن آليات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة "لصيفر" جنوب شرق مدينة يطا، يعودان للمواطنين محمود خليل أبو قبيطة، ونجله إسماعيل محمود أبو قبيطة، بحجة عدم الترخيص".

وأضاف أن "هذه المنازل تأوي ما يزيد عن عشرة أفراد، ويمتلك أصحابها كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم لتلك الأراضي, القريبة من مستوطنة"بيت يتير"المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة".

وكان مركز (بتسيلم) معلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة قد أفاد في السابع يوليو الجاري, بأن الاحتلال قد هدم خلال شهر يونيو الماضي 43 منزلا فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية وشرق مدينة القدس.

وقال أن إسرائيل صعدت خلال الشهر الماضية من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية، حيث هدمت 30 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما يعادل عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر مايو الماضي و13 منزلا في شرق القدس.

وأضاف المركز أن إسرائيل هدمت خلال شهر يونيو الماضي 33 مبنى غير سكني في الضفة الغربية وبذلك تكون قد هدمت بالمجمل خلال شهر واحد 63 مبنى في شتى أنحاء الضفة الغربية ، إضافة إلى ذلك قامت بهدم ثلاث من المباني غير السكنية في مدينة القدس.

وأوضح أن إجمالي الهدم في مدينة القدس بلغ 16 مبنى، مشيرا إلى أن هذا العدد يعادل ضعف معدل الهدم الشهري في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة.

ونتيجة لذلك فقد 151 فلسطينيا فقدوا منازلهم وتشردوا ومن ضمنهم 84 قاصرا في الضفة الغربية وشرق القدس.